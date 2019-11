Petrobrás eleva preço da gasolina em 2,77% nas refinarias

A Petrobrás anunciou nesta terça-feira, 19, alta de 2,77% (ou R$ 0,05) no preço médio do litro da gasolina 'A' sem tributo nas refinarias. Com a mudança, o valor foi para R$ 1,855 o litro. O litro do diesel também teve alta nas refinarias, de 1,18% (ou R$ 0,026), chegando a R$ 2,229.

O ajuste veio após as empresas importadoras acusarem a Petrobrás de controlar o mercado e impedir a concorrência. Pelas contas da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a estatal estava há 53 dias sem reajustar a gasolina - no caso do diesel eram 18 dias sem alteração.

Com isso, diz a entidade, a tabela da estatal se mantém desalinhada do mercado externo, o que impossibilitaria outras empresas de adquirir os dois produtos no exterior para atender ao mercado interno.

Em julho de 2019, a Petrobrás divulgou mudança na política de reajustes nos combustíveis, que passaram a ser realizados sem periodicidade definida. A estatal também começou a publicar em seu site os preços de venda da gasolina e do diesel divididos em mais de 30 pontos espalhados pelo País. A mudança segue na direção do esforço da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) de oferecer mais transparência aos preços dos combustíveis por região.

Segundo a Petrobrás, o combustível entregue às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, além de uma margem que cobre os riscos (como volatilidade do câmbio e dos preços).