Petrobrás espera ofertas pela Liquigás em agosto

A próxima empresa a ser vendida pela Petrobrás em meio a seu plano de desinvestimentos será a subsidiária de distribuição de botijões de gás Liquigás, disse nesta quinta-feira o presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

A petroleira, que detém 100% da Liquigás, abriu processo para se desfazer da companhia em abril. Antes, a Petrobras havia chegado a anunciar a venda da empresa para o Grupo Ultra, mas o negócio foi vetado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em fevereiro de 2018.

“A próxima (empresa) a deixar o Estado será a Liquigás, agora no mês de agosto... a Petrobrás está vendendo 100% da Liquigás e deve receber as ofertas vinculantes finais no dia 7 de agosto”, disse Castello Branco em cerimônia de oferta de ações da BR Distribuidora na bolsa paulista B3.

A Liquigás, que possui 20 milhões de clientes e cinco mil pontos de venda, teve receita de 5,6 bilhões de reais e lucro líquido de 147,5 milhões de reais em 2018.

Em junho, Castello Branco já havia indicado que a Petrobrás deixaria o setor de transporte e distribuição de gás, destacando que aguardava os próximos passos da venda da Liquigás.

Por sua vez, o presidente da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, disse que a partir de agora o objetivo da empresa, que não tem mais o controle da estatal, é se tornar a mais rentável do setor, no qual já é a maior companhia no Brasil.

Para Grisolia, a gestão privada dá um “grau de eficiência” ao ativo em um mercado de competidores “sofisticados”.

Desinvestimentos

Roberto Castello Branco destacou os desinvestimentos já realizados pela Petrobrás, afirmando que a empresa acumula no ano 15 bilhões de dólares em vendas de ativos, e prometeu que há “muito mais” por vir.

“Neste mês de julho completamos 15 bilhões de dólares em desinvestimentos, e vem muito mais”, disse o executivo, classificando a primeira privatização brasileira via mercado de capitais como histórica, no que chamou de “verdadeiro capitalismo”.

“Temos um amplo programa de desinvestimentos... Outros farão melhor que a Petrobrás. Nós faremos nosso trabalho muito bem na exploração e produção de petróleo e gás.”

Além de Liquigás e BR Distribuidora, a Petrobrás já encaminhou neste ano, por exemplo, desinvestimentos em campos petrolíferos, refinarias e gasodutos, com vendas como a da Transportadora Associada de Gás (TAG) e dos campos de Pampo e Enchova.