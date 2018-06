Petrobrás faz pré-pagamento de dívidas bancárias no total de US$ 900 milhões

A Petrobrás informa que realizou pré-pagamentos recentemente de financiamentos no total de US$ 900 milhões.

Foram US$ 300 milhões com o Banco Safra, em 26 de abril, cujo vencimento seria em janeiro de 2023; e US$ 600 milhões com o JPMorgan ontem, de vencimento em setembro de 2022.

"A Petrobrás continuará avaliando novas oportunidades de pré-pagamento, de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022."