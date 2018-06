Petrobrás muda divulgação de reajustes dos combustíveis

O diretor executivo de Refino e Gás Natural da Petrobrás, Jorge Celestino, informou ao Estadão/Broadcast que, futuramente, a companhia passará a divulgar os preços em valores da gasolina e do diesel nas refinarias, e não mais apenas o porcentual como vinha fazendo. A ideia é evitar que a empresa seja acusada de aumentar o valor dos combustíveis acima do mercado internacional.

"O objetivo é dar mais transparência aos ajustes da Petrobrás", informou o diretor.

O presidente da empresa, Pedro Parente, já havia explicado várias vezes pela imprensa que o alto valor da gasolina e do diesel no mercado interno não era culpa da Petrobrás, que fica com praticamente um terço do preço total.

++ Petrobrás inicia processo de venda de Pasadena

Ele afirma que o peso maior no preço se deve à incidência de impostos e à margem de lucro dos postos de abastecimento. Desde julho do ano passado esses combustíveis também sofrem o impacto da volatilidade dos preços no mercado internacional.