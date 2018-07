Petrobras: País deve atingir a auto-suficiência em gás A produção de gás natural na área da Petrobras em Júpiter, na Bacia de Santos, garantirá a auto-suficiência do País neste combustível, disse hoje o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme Estrella. Segundo ele, "obviamente" o campo não garantirá sozinho esta auto-suficiência. "Mas será de importância relevante", disse. O diretor afirmou, porém, que a área só deverá estar apta para entrar em operação em cerca de seis anos, ou seja, somente a partir de 2014. Indagado sobre a perspectiva de a área também possibilitar que o País passe a exportar gás natural, Estrella foi reticente: "Esta não é uma decisão da empresa. É uma decisão estratégica do País e quem vai decidir se o gás será exportado ou não será o governo federal", disse, lembrando que o País sofre com déficit de gás e que depende deste insumo para o seu crescimento econômico.