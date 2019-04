Petrobrás perde R$ 13 milhões por dia por não reajustar óleo diesel

A Petrobrás perde R$ 13 milhões por dia ao manter o preço do óleo diesel inalterado em suas refinarias, segundo cálculo do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIEE). Na conta, o diretor da entidade, Adriano Pires, considera o volume de combustível vendido e o valor que deixa de ser acrescido ao valor de cada litro comercializado.

A Petrobrás anunciou na noite desta quinta-feira, 11, que não aplicaria o reajuste de 5,7% divulgado horas antes. O presidente da companhia, por meio da assessoria de imprensa, disse ter recebido um telefonema do presidente da República, Jair Bolsonaro, "alertando sobre os riscos do aumento do preço", mas reiterou nesta sexta-feira, 12, a posição de que a companhia mantém autonomia em relação ao governo.

Ações

A decisão da Petrobrás de adiar por mais alguns dias o reajuste no preço do diesel, horas depois de ter anunciado um aumento de 5,7%, na quinta-feira, 11, jogou para baixo as ações da estatal no pré-mercado de Nova York e na B3, a Bolsa de São Paulo, nesta sexta-feira, 12.

Ao fim do pregão, a Petrobrás sofreu uma perda de R$ 32,4 bilhões em valor de mercado. As ações ON fecharam em queda de 8,54%. Já os papéis PN recuaram 7,75%. Com a queda, a estatal encerrou o dia valendo R$ 361,499 bilhões.