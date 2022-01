Petrobras: Preço da gasolina sobe R$ 0,15 e do diesel, R$ 0,27

RIO - A Petrobras anunciou aos seus clientes o reajuste da gasolina e do óleo diesel a partir de amanhã. A gasolina ficará R$ 0,15 mais cara e o diesel R$ 0,27. As altas são de 4,8% e 8%, respectivamente.

O valor do litro da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24. Já o do óleo diesel foi reajustado de R$ 3,34 para R$ 3,61. Essa é a revisão média, mas, na prática, há diferenças nos pontos de entrega dos combustíveis, dependendo da região onde estão localizados.

Como à gasolina da Petrobras é adicionado etanol e ao diesel, biodiesel, as revisões de preços nos postos devem ser inferiores às anunciadas para as refinarias. A Petrobras calcula um aumento de R$ 0,11 para a gasolina e de R$ 24 para o diesel, nas bombas.

Esse é o primeiro reajuste anunciado em 77 dias. Em 15 de dezembro, a empresa reduziu o preço da gasolina e manteve o do diesel.

A Petrobras afirma seguir as variações do petróleo no mercado internacional, que iniciou o ano valorizado, e também o câmbio, como prevê sua política de Preço de Paridade de Importação (PPI).

“Dessa forma, a Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações pra cima e para baixo, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos das volatilidades externas e da taxa de câmbio“, afirmou a petrolífera em comunicado.