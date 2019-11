Petrobrás prevê investimentos de US$ 75,7 bi nos próximos cinco anos

RIO - A Petrobrás divulgou nesta quinta-feira, 27, seu Plano Estratégico 2020-2024, o primeiro do governo Bolsonaro, com previsão de investimentos de US$ 75,7 bilhões no quinquênio. O valor previsto é 10% menor que os US$ 84,1 bilhões para o período de cinco anos do plano anterior, divulgado no fim do ano passado.

De acordo com a empresa, 85% da carteira de investimento será serão concentrada no segmento de exploração e produção. A companhia diz que essa alocação está de acordo com o posicionamento estratégico e tem foco especialmente no pré-sal.

Os desinvestimentos previstos no plano variam entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões para o período 2020-2024, com maior concentração nos anos de 2020 e 2021.

O plano foi aprovado na quarta-feira pelo Conselho de Administração da companhia. Em comunicado ao mercado, a petroleira afirma que o plano está consistente com seus cinco pilares estratégicos: maximização do retorno sobre o capital empregado; redução do custo de capital; busca incessante por custos baixos; meritocracia; respeito às pessoas, meio ambiente e segurança.