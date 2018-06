Petrobrás prorroga prazo de desligamento de unidades de fertilizantes

A Petrobrás decidiu prorrogar o prazo para hibernação das fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia por mais 120 dias, justificando que é para aprofundar estudos sobre o assunto.

A proposta é que sejam criadas comissões estaduais com representantes dos governos dos dois estados, das federações das indústrias e da Petrobrás para avaliar alternativas para as fábricas.

Segundo nota publicada pela Agência Petrobrás, o presidente Pedro Parente tratou ontem do tema em reunião na Câmara dos Deputados em Brasília, com a presença do governador Jackson Barreto, de Sergipe, e do vice-governador da Bahia João Leão.

A empresa anunciou no último dia 20 que iria desligar as duas fábricas produtoras de fertilizantes, as Fafens, que anotaram em 2017 prejuízo acumulado de R$ 800 milhões.