Petrobras quer antecipar produção em Tupi para 2008 A Petrobras quer antecipar para até o final deste ano a realização dos testes de longa duração que permitirão a produção de 40 mil barris por dia na área de Tupi. Segundo o diretor de Exploração e Produção da companhia, Guilherme Estrella, apesar de a estatal ter até 2010 para declarar comercialidade da área à Agência Nacional do Petróleo (ANP), os técnicos da empresa "estão correndo contra o tempo para viabilizar esta operação ainda este ano". Segundo ele, se isso não for possível, a operação está certa para ocorrer no primeiro trimestre de 2009. Ainda para Tupi, a Petrobras planeja instalar na área um sistema piloto, a partir de 2010, com capacidade para produzir 100 mil barris por dia de óleo e que demandará a contratação de uma outra unidade para o campo.