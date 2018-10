Petrobrás recupera R$ 3 bi após acordos de leniência e delações premiadas

A Petrobrás ultrapassou a marca de R$ 3 bilhões em valores recuperados a título de ressarcimento de danos, por meio de acordos de leniência e delações premiadas.

A companhia informou nesta segunda-feira, 22, que recebeu a devolução de R$ 549 milhões como parte do acordo de leniência assinado em julho com o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), a SBM Offshore N.V. e a SBM Holding Inc S.A.

Além deste pagamento, o acordo ainda prevê o abatimento de US$ 179 milhões de pagamentos futuros, devidos pela Petrobrás à SBM, com base em contratos vigentes, conforme divulgado na assinatura do acordo.

Com o acordo, a SBM ficou apta a participar das licitações em curso e de contratações futuras. Nesse caso, a SBM terá de passar por todos os controles de conformidade a que estão submetidos os fornecedores da Petrobrás.

Além do acordo com a SBM, a Petrobrás já havia recuperado R$ 2,5 bilhões no âmbito da Operação Lava Jato. A companhia atua como coautora do Ministério Público Federal e da União em 16 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 54 ações penais.

A companhia seguirá adotando as medidas cabíveis contra empresas e indivíduos que lhe causaram prejuízos.