Petrobrás reduz preço da gasolina na refinaria em 3,53% e cotação será a menor desde fevereiro

A Petrobrás vai reduzir o preço médio da gasolina em 3,53% nas refinarias a partir desta terça-feira, 27, para R$ 1,5007 por litro, de acordo com informações divulgadas no site da estatal.

O corte, que se segue ao tombo das referências internacionais do petróleo na semana passada, colocará a cotação do produto nas refinarias no menor nível desde meados de fevereiro.

A estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 2,1228, conforme tabela disponível no site da empresa.

O preço da gasolina comum está despencando nas refinarias, mas só tropeçou nas bombas. Desde setembro, o combustível na usina caiu 31% (sem impostos) e atingiu o nível mais baixo desde julho. No posto, porém, a gasolina ficou só 1,75% mais barata em todo o País, no mesmo período. / COM REUTERS