Petrobrás reduz preço do diesel nas refinarias em 15,3%

A Petrobrás reduziu o preço do diesel nas refinarias em 15,3%, para R$ 1,7984 o litro. O corte passa a valer nesta quinta-feira, 29 e deve vigorar até o dia 15 de dezembro, segundo informou o site da estatal.

A medida faz parte do programa de subvenção fechado pelo governo Temer em negociação com os caminhoneiros em junho de 2018. Na ocasião, o acordo fechado com os caminhoneiros congelou os preços do diesel nas bombas por um mês. Depois disso, foi feito um ajuste de preços de acordo com a variação da cotação do diesel no mercado internacional.

Em 1º de agosto, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou no Diário Oficial da União (DOU) resolução que regulamenta a metodologia de cálculo da subvenção econômica ao óleo diesel, que foi renovada até o fim deste ano por meio de medida provisória. Desde então foram anunciados aumentos de 13%, em 31 de agosto, e de 2,8%, em 29 de setembro. Já em 29 de outubro foi informado corte de 10,1%.

Segundo a Petrobrás, o valor reflete a média aritmética dos preços do diesel rodoviário, sem tributos, praticados pela estatal em suas refinarias e terminais no território brasileiro.