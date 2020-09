Petrobrás reduz preços dos diesel e da gasolina em 5% em dia de queda do petróleo

A Petrobrás informou nesta terça-feira, 8, que reduzirá os preços médios do diesel e da gasolina em 5% em suas refinarias a partir de quarta-feira, 9, na esteira de uma queda acentuada nas cotações de petróleo no mercado internacional.

Na semana passada, a Petrobrás já havia reduzido o valor do diesel em 6% e o da gasolina em 3%.

A redução desta terça foi anunciada depois que o preço do petróleo tipo Brent caiu mais de 5%, para menos de US$ 40 por barril, pressionado por preocupações sobre a demanda à medida que infecções por coronavírus aumentam no mundo.

O novo preço do diesel nas refinarias será de R$ 1,6255 o litro, o menor desde o início de julho. No caso da gasolina, a cotação ajustada será de R$ 1,6813, o menor patamar desde o fim de julho.

No ano, a queda acumulada passou para cerca de 30% no caso do diesel e para aproximadamente 12% para a gasolina, segundo dados da Petrobrás compilados pela agência de notícias Reuters.

O repasse dos reajustas nas refinarias ao consumidor final nos postos, no entanto, não é garantido e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de biocombustíveis.