Petrobrás tem lucro de R$ 18,8 bi no 2º tri, alta de 87% em relação a 2018

Mesmo com uma produção aquém do esperado pelo mercado no segundo trimestre de 2019, a Petrobrás divulgou nesta quinta-feira, 1, lucro de R$ 18,866 bilhões no segundo trimestre, alta de 87,3% em relação ao mesmo período de 2018.

Antes da divulgação do resultado, analistas já destacavam em suas projeções a geração de caixa com desinvestimentos da empresa, sobretudo a TAG, vendida por US$ 8,5 bilhões.

"Os desinvestimentos somaram US$ 15 bilhões até o final de julho, com destaque para as transações da TAG, da BR Distribuidora – primeira privatização via mercado de capitais na história do Brasil – e de campos maduros de petróleo. Ficamos ainda com 37,5% do capital da BR, que no futuro temos a intenção de vender parcial ou totalmente. Enquanto isso, vamos nos beneficiar como acionistas do enorme potencial de criação de valor da BR com a flexibilidade que possui uma empresa privada", disse Roberto Castello Branco, presidente da Petrobrás, em comunicado.

Remuneração dos acionistas

O comunicado diz ainda que com a expectativa da melhora do lucro líquido para o exercício de 2019, o Conselho de Administração aprovou a antecipação de distribuição de remuneração aos acionistas sob a forma de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R$ 2,6 bilhões, equivalente a R$ 0,20 por ação ordinária e preferencial por circulação, superando os R$ 0,10 por ação do trimestre anterior.