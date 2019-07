'Petrobrás vai perder os anéis e ficar com os dedos', diz Mourão

SÃO PAULO - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na madrugada desta quarta-feira, 17, em entrevista exibida pelo programa Conversa com Bial, da TV Globo, que a gestão Bolsonaro vai "privatizar tudo aquilo que puder ser privatizado", incluindo a Petrobrás. "O presidente já deu luz verde, pra usar uma linguagem de paraquedista."

A petroleira, segundo Mourão, "vai perder os anéis e vai ficar com os dedos". "Essa é a decisão que tá tomada. Vai vender refinarias, essas coisas aí. Vamos quebrar esse monopólio, por exemplo, da questão do gás", disse o vice-presidente na entrevista, gravada na terça-feira, 16. "O choque de energia, do qual fala o Paulo Guedes (ministro da Economia), é você colocar gás, que nós temos em abundância, barato. Você vai fazer uma revolução em termos da nossa indústria."

Previdência

Sobre a reforma da Previdência, Mourão voltou a dizer que o texto que foi aprovado em primeiro turno na Câmara representa uma "boa reforma", mas que é "óbvio que queríamos uma reforma ótima". "Vamos ter de discutir esse assunto daqui cinco, uma meia dúzia de anos, sete anos... Vamos ter que voltar a discutir, mas acho que dentro dos limites e das pressões sofridas, o Congresso fez a parte dele e nós vamos buscar solucionar esse problema (o rombo da Previdência por esse período)."