Petrobras vai usar Mexilhão para escoar gás de Tupi O plano piloto da Petrobras para o campo marítimo de Tupi, na Bacia de Santos, prevê além da produção de 100 mil barris por dia de óleo outros 3 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Segundo o gerente-geral da Unidade de Negócios da Bacia de Santos da Petrobras, José Luiz Marcusso, essa oferta de gás será escoada para o continente pela plataforma fixa de Mexilhão, também localizada na Bacia de Santos. "Aproveitamos a plataforma de Mexilhão e escoamos o gás para a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), em Caraguatatuba (SP)", explicou. De acordo com o executivo, a UTGCA é um investimento importante porque permitirá o desenvolvimento inicial dos projetos de produção da Bacia de Santos. "A UTGCA processará a produção inicial de Mexilhão, Tambaú e Uruguá, o que totaliza 17 milhões de m³/d de gás. Ainda assim, é perfeitamente possível processar os outros 3 milhões de m³/d de Tupi", justificou Marcusso. Sobre o campo de Tupi, o executivo afirmou que a Petrobras executará entre o final de 2008 e início de 2009 um procedimento chamado de Teste de Longa Duração, que consiste na colocação de um navio de pequeno para produzir na área a fim de permitir maior conhecimento das características do campo. "Depois disso, iniciaremos o projeto piloto, que deve ocorrer entre o final de 2009 e início de 2010", contou o executivo. No campo de Tupi, cuja descoberta foi anunciada no final do ano passado, a Petrobras estima ter encontrado entre 5 bilhões e 8 bilhões de barris de petróleo. Júpiter Sobre o campo de Júpiter, Marcusso reafirmou a posição da estatal de que ainda não é possível estimar o tamanho da reserva, uma vez que o poço não foi testado por conta de dificuldades operacionais da sonda que trabalhava no local. "Acredito que até o final do ano poderemos deslocar um novo equipamento para o campo de Júpiter", comentou. A Petrobras anunciou na segunda-feira passada a descoberta do campo de Júpiter, também abaixo da camada de sal na Bacia de Santos. Segundo a companhia, trata-se de um reservatório de gás natural, 37 quilômetros a leste das reservas gigantes de Tupi. Marcusso disse que a Petrobras trabalha com a expectativa de colocar o campo de Júpiter em operação em 2014, como já havia dito o diretor de Exploração e Produção, Guilherme Estrella. "O diretor Estrella deu esse prazo comparativamente às condições de Tupi. Mas vamos trabalhar nessa data, porque a reserva só tem valor quando for monetizada", afirmou o executivo. Sondas em operação O gerente da unidade de Santos da Petrobras disse que, em 2009, 14 sondas estarão em operação para executar novas perfurações na Bacia de Santos. "Hoje, temos oito sondas operando. Até o final do ano teremos mais três sondas para perfurações em lâmina d''água de 700 metros. Em 2009, serão 14 sondas."