Petrobrás volta a captar no exterior A Petrobrás confirmou ontem a captação de US$ 900 milhões em operações realizadas nos mercados interno e externo no último mês. A última operação foi realizada anteontem, junto ao banco Bradesco, com o valor de US$ 200 milhões na forma de Adiantamentos de Contrato de Câmbio (ACC) com vencimento em um ano. Dois dias antes, a companhia fechou um contrato de financiamento de US$ 500 milhões com a agência de crédito à exportação canadense Export Development Canada (EDC). Em comunicado ao mercado, a Petrobrás informou que já havia feito outra operação, de US$ 200 milhões, no início de novembro, junto a um consórcio de bancos liderado pelo BNP Paribas e com seguro da agência de crédito à exportação italiana SACE. As operações representam a volta da companhia ao mercado bancário internacional após o recrudescimento da crise financeira. No fim do mês anterior, a empresa tomou R$ 2 bilhões com a Caixa Econômica Federal, em operação bastante criticada pela oposição. "A atividade de financiamento faz parte das atividades normais e regulares de gestão do caixa da companhia e ordinariamente são divulgadas nos relatórios de resultados", afirmou ontem a empresa. Na época do empréstimo com a Caixa, a companhia alegou que não havia recursos disponíveis no exterior e que, no Brasil, foi o banco que apresentou as melhores condições para emprestar dinheiro.