Leilão de áreas do Pré-sal arrecada R$ 3,15 bilhões

RIO - A União arrecadou R$ 3,15 bilhões em bônus de assinatura na 4a Rodada de Partilha, na qual foram oferecidas áreas de pré-sal. Ao todo, foram leiloadas três de quatro áreas: Uirapuru, Dois Irmãos e Três Marias. Não houve oferta para a área de Itaimbezinho, na Bacia de Campos. O investimento mínimo que será feito nas três áreas é de R$ 738 milhões.

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, afirmou que a competição foi responsável pelo aumento de arrecadação da União no leilão. Com ágio de 202,3%, a 4ª Rodada de Partilha de Produção foi a que teve o maior número de empresas habilitadas.

"A competição forçou a Petrobras a aumentar a oferta que tinha feito e com isso beneficiou os seus acionistas", disse ao ser questionado se a participação da estatal teria sido tímida no certame.

O maior ágio foi oferecido pela área Três Marias, na Bacia de Santos, de 500,36%, pelo consórcio formado por Shell (40%) e Chevron (30%). A Petrobras decidiu entrar no projeto, com a participação mínima garantida em Lei, de 30%.

O consórcio formado por Petrobras, Petrogal, Equinor (ex-Statoil) e Exxon Mobil arrematou o bloco Uirapuru, na bacia de Santos, primeira área oferecida na 4ª Rodada e a mais valiosa.

Apenas um consórcio apresentou proposta para a área Dois Irmãos, na Bacia de Campos. Petrobras (45%), BP (30%) e Statoil (25%) levaram o bloco pelo porcentual mínimo de excedente em óleo, de 16,43%.

Dezesseis empresas foram habilitadas para fazer lances no certame. As empresas inscritas foram: BP, Chevron, CNODC, CNOOC, DEA Deutsche, Ecopetrol, ExxonMobil, Petrogal, Petrobras, Petronas, QPI, Queiroz Galvão, Repsol, Shell, Statoil e Total.