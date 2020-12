Petroleira Equinor vai fazer seu primeiro investimento em florestas em reserva de Mata Atlântica

RIO - A Equinor Brasil anunciou o primeiro investimento no mundo da petroleira de origem norueguesa para preservação e manutenção de florestas, com um acordo de parceria com a Reserva Ecológica de Guapiaçu (Regua), em Cachoeiras de Macacu, na região serrana do Rio de Janeiro. O objetivo é preservar e reflorestar a Mata Atlântica no Brasil, contribuindo assim para o programa de descarbonização da companhia de atingir emissão líquida zero de carbono em 2050.

Leia Também Empreendimento imobiliário de luxo ameaça área de Mata Atlântica no Alto da Boa Vista

“Restaurar e proteger florestas tropicais é crucial para a conservação da biodiversidade e para o enfrentamento das mudanças climáticas. Em parceria com a Regua, vamos contribuir para a restauração de áreas degradadas, retornando à floresta original, além de garantir proteção permanente de florestas remanescentes e viabilizar educação para estudantes no Rio de Janeiro, para que aprendam origem sobre a importância das florestas tropicais, da biodiversidade e do clima,” disse Margareth Øvrum, vice-presidente executiva de Produção e Desenvolvimento da Equinor no Brasil.

Segundo a companhia, a Mata Atlântica no Brasil só não é maior que a Amazônia quando se trata de biodiversidade.

A parceria tem prazo de três anos, com possibilidade de ser renovada por mais dois. Além de auxiliar na restauração e na proteção do habitat natural, a Equinor vai apoiar o aprendizado de alunos do Rio de Janeiro sobre a importância de florestas tropicais, sua biodiversidade e contribuição para mudanças climáticas. A empresa não divulgou o valor do investimento.

Localizada ao longo da costa do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, a Mata Atlântica é o habitat de mais de 2.200 espécies de pássaros, mamíferos, répteis e anfíbios, sendo muitas delas espécies endêmicas do bioma. Também conta com cerca de 20 mil espécies de plantas e armazena bilhões de toneladas de CO2, o que é crucial para limitar a emissão de carbono para a atmosfera. Atualmente, apenas uma área de 7% da floresta original permanece completamente intacta.

“Esse anúncio, junto com nossas ações para reduzir as emissões de óleo e gás e crescer com rentabilidade nas renováveis, confirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, que é uma agenda fundamental para nossa estratégia de longo prazo no Brasil”, afirmou Paulo Van der Ven, vice-presidente de Segurança Operacional e Sustentabilidade da Equinor.

Até o fim deste ano, a Regua, localizada a 90 quilômetros ao norte da cidade do Rio, terá protegido 7.100 hectares de habitat original da Floresta Amazônica e plantado mais de 650 mil árvores em 400 hectares de área degradada. Agora, a Equinor quer intensificar as ações. A petroleira instalou no País seu primeiro projeto de geração de energia solar no mundo e pretende construir um parque eólico offshore no Brasil, segmento que já domina em outros países.