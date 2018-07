Petroleiros iniciam paralisação na 3ª contra licitações da ANP

Cerca de 25 mil petroleiros, de um total de 40 mil, paralisaram nesta terça-feira, 16, suas atividades em protesto contra a realização da 10ª Rodada de Licitações de Áreas Exploratórias da Agência Nacional do Petróleo (ANP), prevista para ocorrer nos próximos dias 18 e 19 de dezembro. Os primeiros dados sobre a paralisação no País ainda estão sendo levantados pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que informou este balanço parcial sobre a paralisação iniciada à zero hora. Veja também: Manifestantes deixam reunião no ministério frustrados O caminho até o pré-sal Mapa da exploração de petróleo e gás A paralisação terá 24 horas, explicou o coordenador da FUP, José Antônio de Moraes. Estão parados trabalhadores dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Amazonas. Há também alguns focos de paralisação entre terceirizados, mas a FUP não soube informar quantos seriam. Petrobras A Petrobras ainda não se manifestou sobre a paralisação e não informou de que maneira isso pode afetar a produção e o refino. Historicamente, paradas de até 24 horas não oferecem prejuízo à empresa, porque ainda não permitem a suspensão de atividades de produção ou refino. Há a manutenção dos trabalhos por funcionários que permanecem na empresa, em substituição aos que não puderam entrar para iniciar seu turno. "Nosso objetivo não é prejudicar a empresa ou a produção, mas apenas enviar um recado sobre o que não concordamos na atual Lei do Petróleo", disse Moraes. A Federação defende que, após as descobertas das mega reservas do pré-sal na Bacia de Santos, haja uma revisão do marco regulatório que impeça a concessão de novas áreas exploratórias a empresas privadas. A 10ª Rodada já é um reflexo desta preocupação que também é do governo federal. Enquanto não terminam os trabalhos de Comissão Interministerial criada para discutir um novo marco para o petróleo, o leilão da ANP deste ano oferece apenas blocos em terra, o que afasta qualquer possibilidade de uma reserva de grande porte, semelhantes às do pré-sal brasileiro, serem arrematadas. Justiça Mesmo assim, a FUP informou já ter impetrado diversas ações judiciais em vários pontos do País para tentar obter uma liminar que casse o leilão na próxima quinta-feira. "Se não houver desistência da realização deste leilão, aí sim vamos partir para uma paralisação mais pesada", ameaçou Moraes. Além da parada da produção, ocorrida com a interrupção da entrada dos funcionários do turno da zero hora, a FUP está realizando uma série de manifestações de protesto em todo o País. Na última segunda, manifestantes invadiram o Ministério de Minas e Energia em Brasília. Para esta quarta, estava programada uma manifestação de protesto na região central do Rio, nas proximidades da Candelária, mas a chuva atrapalhou o protesto, que não reuniu o número esperado de sindicalistas de acordo com a organização. Um balanço nacional do protesto deve ser divulgado por volta do meio-dia.