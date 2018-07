Petróleo cai com preocupações sobre economia dos EUA O preço do petróleo em Nova York operava em baixa na manhã desta segunda-feira, estendendo as perdas do pregão anterior, em meio a dados econômicos fracos sobre os Estados Unidos. O contrato futuro para entrega em fevereiro caía 0,58 dólar, para 97,33 dólares o barril. O preço atingiu um recorde de 100,09 dólares na última quinta-feira. A queda do preço na sexta-feira seguiu um relatório do governo mostrando que a taxa de desemprego norte-americana subiu para 5 por cento em dezembro, a maior em mais de dois anos. O dado é mais um sinal de que o maior consumidor de energia do mundo pode enfrentar uma recessão. "As preocupações sobre a economia dos EUA estão claramente colocando pressão nos preços do petróleo. Alguns participantes do mercado também estão aproveitando para realizar lucros", disse Gerard Burg, analista do National Bank of Australia. (Fayen Wong)