Petróleo cai para perto de US$90 com temores de recessão Os futuros do petróleo escorregaram para 90 dólares o barril na quinta-feira em meio a crescentes temores de uma recessão da economia dos Estados Unidos que prejudicaria a demanda do principal consumidor mundial. O contrato fevereiro do petróleo nos EUA caiu 0,71 dólar, para 90,13 dólares o barril, o menor patamar desde 11 de dezembro. Em Londres, o contrato fevereiro do Brent caiu 0,61 dólar, para 88,89 dólares. A queda amplia a perda do petróleo para cerca de 10 por cento desde que foi atingido o recorde acima de 100 dólares o barril em 3 de janeiro, tirando a pressão para que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) amplie a produção em sua próxima reunião, em fevereiro. "O mercado pode ter um pequeno rali, mas, com a recessão nos EUA tornando-se o principal motor, parece que o sentimento é de vender nas altas em vez de comprar nas baixas", disse Nauman Barakat. (Por Richard Valdmanis)