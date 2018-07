Petróleo em NY cai abaixo de US$87 por medo de recessão no EUA O preço do barril do petróleo em Nova York chegou a cair mais de 4 dólares na terça-feira, atingindo o menor patamar em seis semanas com os mercados acionários globais no terreno negativo mais uma vez devido ao crescente temor com uma recessão liderada pelos Estados Unidos. Às 9h05 (horário de Brasília), o barril do petróleo negociado nos EUA para entrega em fevereiro recuava 3,42 dólares, para 87,17 dólares. Mais cedo, ele chegou a ser negociado a 86,11 dólares. O petróleo tipo Brent em Londres perdia 1,56 dólar, para 85,95 dólares por barril. "Hoje os mercados serão guiados pelos valores nos mercados acionários, especialmente pelo pregão nos EUA", disse Robert Laughlin, da MF Global. Muitas commodities estavam em baixa nesta sessão no mercado internacional, diante do receio de que a demanda por matérias-primas diminua em caso de recessão na maior economia do mundo.