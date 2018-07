Petróleo fecha acima de US$ 43 o barril O contrato do petróleo para entrega em janeiro subiu 3,45% no mercado futuro de NY ontem, para US$ 43,52 o barril, impulsionado por comentários de que a Arábia Saudita fará um corte significativo na produção a partir de janeiro. O petróleo atingiu máxima de US$ 46,17 o barril, mas a alta foi limitada pelo aumento nos estoques norte-americanos da commodity.