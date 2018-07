Petróleo fecha em queda após superar marca de US$100 por barril Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, com traders realizando lucros após uma alta que levou a commodity à marca psicológica de 100 dólares por barril pelo segundo dia seguido, um patamar que pode comprometer o crescimento econômico. O petróleo brevemente superou os 100 dólares após a Agência de Informação de Energia ter informado que os estoques de petróleo bruto no maior consumidor do mundo caíram em 4 milhões de barris na semana passada, atingindo o menor nível desde janeiro de 2005. Na Nymex, o contrato fevereiro caiu 0,44 dólar e fechou cotado a 99,18 dólares por barril, após ter sido registrado novo recorde de 100,09 dólares no dia. O petróleo tipo Brent negociado Londres teve queda 0,13 dólar, para 97,71 dólares. O presidente norte-americano, George W. Bush, disse em entrevista à Reuters estar preocupado com o barril a 100 dólares, mas ainda não viu motivos para utilizar a reserva de emergência de petróleo do país. "Ela (a reserva estratégica de petróleo) está disponível para emergências, ataques terroristas, deslocamentos de grande porte e é para isso que servem", disse Bush. Os estoques de petróleo nos EUA caíram mais de 25 milhões de barris, ou quase 8 por cento, desde o começo de novembro. Os preços da commodity registram alta de mais 70 por cento frente ao mesmo período do ano anterior, impulsionados por reservas menores, grande demanda da China e outros países emergentes, depreciação do dólar e tensões geopolíticas. (Reportagem adicional de Peg Mackey em Londres, Fayen Wong em Sydney e Umesh Desai em Hong Kong)