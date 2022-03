Petróleo reduz ganhos nesta quinta, de olho em possível negociação entre Rússia e Ucrânia

Os contratos futuros do petróleo reduziram ganhos significativamente na manhã desta quinta-feira, 3, depois de saltarem mais de 6% durante a madrugada e o Brent se aproximar da marca de US$ 120 por barril, enquanto investidores aguardam a possível retomada de negociações entre Rússia e Ucrânia, esperada para esta quinta.

Às 8h30 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril subia 2,43% na Nymex, a US$ 113,29, enquanto o do Brent para maio avançava 1,73% na ICE, a US$ 114,88.

Guerra na Europa

Delegações diplomáticas da Rússia e da Ucrânia devem se reunir nesta quinta-feira para uma segunda rodada de negociações sobre um possível cessar-fogo. A reunião, assim como a primeira, será realizada em Belarus - país usado como base para as incursões russas na Ucrânia.