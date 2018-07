Petróleo nos EUA fecha em leve alta com cobertura de vendidos Os futuros do petróleo negociados nos Estados Unidos fecharam em leve alta nesta sexta-feira, com traders cobrindo posições vendidas, diante do feriado prolongado e antes do vencimento do contrato fevereiro, marcado para terça-feira. Mais cedo, os preços tiveram queda juntamente com as ações de Wall Street, uma vez que o plano do presidente George W. Bush foi considerado insuficiente para evitar uma recessão, que eventualmente poderia reduzir a demanda pela commodity. O contrato fevereiro quebrou uma sequência de três dias de perdas e fechou a 90,57 dólares por barril, com alta de 0,40 dólar, ou 0,49 por cento, depois de ter sido negociado entre 89,61 e 91,32 dólares. "Fechamos como começamos hoje, com alta por coberturas de posições vendidas antes do final de semana prolongado e com alguns traders ajustando posições antes do vencimento do contrato fevereiro, na terça-feira", afirmou Amanda Kurzendoerfer, analista de Commodities. Na quarta-feira, os preços atingiram uma mínima de 89,26 dólares, o valor mais baixo para o petróleo desde os 88,88 dólares de 18 de dezembro, com dados do governo mostrando um aumento nos estoques nos EUA. Em 3 de janeiro, o petróleo registrou um recorde de 100,09 dólares por barril na Nymex. Já o contrato março do tipo Brent, negociado em Londres, subiu 0,48 dólar, para 89,23 dólares, após ter sido negociado entre 88,40 e 89,98 dólares. (Reportagem de Gene Ramos)