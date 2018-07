Petróleo nos EUA sobe à espera de socorro à economia Os futuros do petróleo bruto negociados nos Estados Unidos terminaram em alta nesta segunda-feira, encerrando uma série de seis baixas consecutivas enquanto as esperanças por mais ajuda à economia levantaram o mercado de ações. A desvalorização do dólar diante do euro e a perspectiva de cortes na produção da Arábia Saudita também foram fatores altistas para a commodity. "Investidores internacionais parecem ter se confortado com o possível movimento do Congresso em direção a um plano de resgate da indústria automobilística e com o comprometimento do presidente eleito Obama a estimular a economia", disse John Kilduff, vice-presidente sênior da MF Global, em nota. A temperatura mais fria nos EUA e uma greve de portos na França também ajudaram na alta dos futuros do petróleo, disseram fontes. O mercado vendeu recentemente além de sua capacidade, instigando as compras. Na Nymex, o contrato janeiro subiu 2,90 dólares, ou 7,11 por cento, para 43,71 o barril, sendo negociado entre 41,55 e 44,70 dólares. Em Londres, o contrato janeiro do petróleo Brent terminou em alta de 3,68 dólares ou 9,26 por cento, a 43,42 dólares o barril, sendo negociado entre 40,48 e 43,95 dólares. (Reportagem de Gene Ramos e Robert Gibbons)