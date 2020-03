Petróleo opera em alta de 4% na abertura dos negócios na Ásia

Depois de um dia de pânico nos mercados internacionais - no qual o petróleo caiu quase 25%, em seu maior recuo diário desde 1991, ano da Guerra do Golfo - os contratos futuros do petróleo operam em alta na abertura dos negócios de terça-feira (horário local) na Ásia, com a liquidez ainda baixa, já que as praças da Europa e dos Estados Unidos estão fechadas

Nesta segunda-feira, o choque do preço do petróleo, somado ao pânico causado pelo avanço do coronavírus, fez a bolsa brasileira fechar em queda de 12,17%. Durante a manhã, a B3 teve de acionar o circuit breaker. O mecanismo suspendeu os negócios por pouco mais de meia hora, depois de o Ibovespa ter caído mais de 10%. Já o dólar, fechou o dia cotado a R$ 4,7243, com aumento de 1,95, depois de ter atingido a máxima de R$ 4,7927 no período da manhã.

Às 21h15 (de Brasília), o contrato do WTI para abril subia 4,50%, a US$ 32,53 o barril, e o Brent para maio avançava 4,37%, a US$ 35,86 o barril.