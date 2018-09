Após quatro anos, preço do petróleo supera os US$ 80

RIO - O preço do petróleo negociado na Europa ultrapassou a barreira dos US$ 80 no pregão de segunda-feira, 24, após quatro anos. Com a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de não aumentar a produção, apesar das pressões de Donald Trump, o barril negociado para setembro saltou 3,05%, para US$ 81,20, o maior nível desde 2014.

No Brasil, a alta anima as empresas petroleiras que ficam com mais dinheiro em caixa para fazer suas apostas no pré-sal. Na próxima sexta-feira, o presidente Michel Temer realiza o último leilão do seu governo.

O atual valor da commodity supera as expectativas das empresas petroleiras, que planejaram investimentos dentro de um cenário bem mais modesto. Cada dólar inesperado que entra no caixa, portanto, é lucro.

A Petrobrás, por exemplo, contava com um barril a US$ 53 na média deste ano. Com o petróleo a US$ 62,4 já conseguiria atingir a meta financeira de ter dívida correspondente a 2,5 vezes sua geração de caixa. A US$ 70 o barril, a métrica chegaria a 2 vezes, desempenho melhor do que o prometido aos acionistas. Na casa dos US$ 80, são ainda melhores as perspectivas da empresa, que vende seus produtos a preços de mercado internacional.

“Estamos vivendo uma nova fase de crescimento, o fim de um ciclo de crise. Isso não significa que o barril voltará a valer US$ 140, mas também não custa US$ 30, como no pior momento”, disse José Firmo, presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), após participar da cerimônia de abertura do congresso Rio Oil & Gas, o maior do setor realizado no Brasil. Ele lembra que, até 2014, o petróleo era comumente negociado a mais de US$ 100. Em seguida, despencou.

No domingo, a Arábia Saudita, líder da Opep, e a Rússia descartaram a possibilidade de aumento na produção de petróleo bruto, rejeitando efetivamente os pedidos do presidente dos EUA, para medidas que esfriem o mercado. “Nós protegemos os países do Oriente Médio, eles não estariam seguros por muito tempo sem nós e, ainda assim, eles continuam incentivando preços cada vez mais altos para o petróleo. Nós lembraremos disso. O monopólio da Opep deve baixar os preços agora!”, escreveu Trump em sua conta no Twitter, no dia 20.

Preços mais altos de gasolina para consumidores norte-americanos poderiam criar uma dor de cabeça política para o republicano antes das eleições para o Congresso em novembro.

Leilão

O pré-sal continua a ser o grande atrativo do Brasil, diz ele, que representa grandes empresas petroleiras. O preço do petróleo e também o câmbio apenas ajudam a configurar o cenário atual de “pujança” da indústria petroleira nacional, em sua opinião. O esperado é que as empresas tenham apetite para o leilão de petróleo de sexta-feira. Mas a alta do barril não chega a ser um critério de definição de participação ou não da concorrência, porque os investimentos neste setor são de longo prazo e conjunturas pontuais não influenciam na decisão de investimento.

“O cenário é de volatilidade. Por isso as empresas precisam ser resilientes para não achar que o preço do dia é para sempre”, disse o presidente da Shell no Brasil, André Araujo. Ele disse que a empresa vai participar da 5.ª Rodada de Pré-sal e afirmou não temer interferências políticas no setor com a mudança de governo em 2019.

Diferenças entre Brent e WTI

O WTI (West Texas Intermediate) é o petróleo comercializado na Bolsa de Nova York, e se refere ao produto extraído principalmente na região do Golfo do México. Já o Brent é comercializado na Bolsa Londres, tendo como referência tanto o petróleo extraído no Mar do Norte como no Oriente Médio. Por esse motivo, o Brent é referência de valor para a commodity no mercado europeu e o WTI, no mercado americano.

Há diferenças também no grau de leveza desses petróleos. O WTI é mais leve e, portanto, mais fácil de ser refinado.

Atualmente, o Brent está mais caro que o WTI, mas é preciso lembrar que outros fatores influenciam as cotações, como a situação geopolítica dos principais países produtores.