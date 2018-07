Petróleo permanece acima de US$90 com temores de recessão O petróleo permanecia acima de 90 dólares o barril na sexta-feira, devido a preocupações de que os Estados Unidos possam mergulhar em uma recessão e prejudicar a demanda do maior consumidor do mundo. O petróleo nos EUA subia 0,22 dólar, para 90,35 dólares o barril por volta das 9h30, horário de Brasília, depois de bater 89,61 dólares, seu menor patamar em um mês. As negociações podem ser distorcidas na sexta-feira, às vésperas do vencimento do contrato fevereiro na terça-feira. A bolsa de Nova York e outros mercados financeiros dos EUA estarão fechados na segunda-feira devido ao feriado de Martin Luther King. O Brent em Londres ganhava 0,58 dólar, para 89,33 dólares. "Há preocupações com o panorama da economia dos EUA. Há outros fatores --o tempo no América do Norte está quente e não há demanda significante para aquecimento", disse Gerard Burg, do National Australian Bank. O petróleo caiu 10 por cento desde que atingiu o recorde de 100,09 dólares o barril em 3 de janeiro, reduzindo a chance da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevar a produção quando se reunir em 1o de fevereiro. (Reportagem de Felicia Loo em Cingapura)