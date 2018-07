Petróleo puxa mais uma sessão de alta dos mercados europeus As principais bolsas de valores da Europa operavam em alta na manhã desta terça-feira, caminhando para a segunda sessão consecutiva de ganhos no que deve ser o último dia de pregão completo de muitos mercados. Às 7h55 (horário de Brasília), o índice FTSEurofirst 300, que acompanha as principais ações do continente, exibia valorização de 1,11 por cento, a 819 pontos. As ações de empresas do ligadas ao setor petrolífero seguiam na dianteira dos ganhos, assim como na véspera. Papéis de empresas como BP, Royal Dutch Shell e da Total subiam entre 1,65 por cento e 2,42 por cento. Algumas bolsas de valores européias, incluindo Londres, Paris, Bruxelas e Amsterdã, vão abrir na quarta-feira, dia 31 de dezembro, por meio período, enquanto esta terça-feira será o último dia de negócios do ano para o mercado alemão. O índice DAX encerrará o pregão às 11h (horário de Brasília) desta terça-feira e retomará suas operações na sexta-feira, dia 2 de janeiro. As ações de bancos também eram destaque nesta manhã. Os papéis do Deutsche Bank subiam 4,20 por cento, enquanto o Societe Generale tinham valorização de 1,90 por cento. O índice FTSEurofirst 300 caminha para encerrar o ano com uma perda de 46 por cento, afetado pela crise no mercado de crédito que disparou uma forte desaceleração econômica global. (Reportagem de Rebekah Curtis)