Petróleo sobe com fragilidade do dólar e tensões geopolíticas O petróleo fechou em alta nos Estados Unidos nesta segunda-feira, influenciado pela fragilidade do dólar, pela alta das commodities, pelas tensões no Oriente Médio e na Nigéria. Na Nymex, o contrato fevereiro avançou 1,51 dólar, para 94,20 dólares por barril, com mínima de 92,41 dólares e máxima de 94,43 dólares por barril. "Estamos subindo com as preocupações geopolíticas, o dólar mais fraco e a baixa excessiva de sexta-feira", disse Mike Fitzpatrick, vice-presidente da MF Global. Em 3 de janeiro, o petróleo atingiu o recorde de 100,09 dólares na Nymex, mas na sexta-feira ele encerrou a semana com baixa de 5,01 dólares por barril. Em Londres, o contrato fevereiro do Brent subiu 1,85 dólar e encerrou a 92,92 dólares por barril, com mínima de 91,01 dólares e máxima de 93,03 dólares por barril. Nesta segunda-feira, o dólar bateu um recorde de baixa ante o franco suíço e registrou mínima em sete semanas contra o euro e o iene com a idéia de que fracos lucros corporativos nos Estados Unidos possam provocar novos cortes dos juros. (Reportagem de Gene Ramos e Robert Gibbons)