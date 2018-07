Petróleo sobe com plano de estímulo para economia dos EUA Os preços do petróleo norte-americano fecharam em alta nesta sexta-feira em meio ao otimismo com a capacidade do plano de estímulo para a economia norte-americana de conter a recessão do maior consumidor de energia do mundo. Na Nymex, o contrato fevereiro encerrou a sessão em alta de 1,30 dólar a 90,71 dólares por barril. Em Londres, o petróleo tipo Brent para fevereiro subiu 1,83 dólar fechando a 90,90 dólares por barril. Os preços do petróleo chegaram a atingir 91,38 dólares por barril à medida que o plano de estímulo anunciado pela Casa Branca e pela Parlamento dos Estados Unidos ajudou a impulsionar os índices acionários e contrabalanceou os dados de estoques norte-americanos. "Esta alta é devida ao pacote de estímulo", disse Phil Flynn, analista da Alaron Trading em Chicago. "Os mercados de petróleo estão seguindo os mercados acionários". Os preços perderam parte dos ganhos no fim da sessão da sexta-feira à medida que as ações caíam com rumores de mais problemas no setor financeiro global. Os preços do petróleo caíram do recorde acima de 100 dólares por barril atingindo no dia 3 de janeiro devido ao crescente temor de que o crescimento da demanda por petróleo fosse atingido se a crise do setor imobiliário norte-americano levasse a economia do país a uma recessão. (Reportagem de Matthew Robinson)