Peugeot convoca recall por problemas no sistema de combustível

A Peugeot do Brasil convocou um recall nesta quarta-feira, 7, para os proprietários dos modelos Peugeot 3008 fabricados entre 09/09/2016 e 20/09/2017. O serviço tem como finalidade reparos no sistema de tubulação de combustível. Segundo nota divulgada pela companhia, há risco de vazamento, o que pode ocasionar acidentes e incêndios.

O reparo, segundo a fabricante, leva duas horas e constitui em adicionar uma proteção sobre as tubulações de combustível situadas sob a carroceria do veículo. Caso identificado desgaste, as tubulações serão substituídas e posicionadas adequadamente. O serviço tem início nesta quarta-feira e é gratuito. O proprietário deve fazer agendamento em uma concessionária. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00.

Recall é um chamado da fabricante para corrigir eventuais falhas em peças ou sistemas de um veículo que apresente risco à vida do condutor ou passageiros.