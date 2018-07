PHH diz que fracassou venda da empresa para a GE A PHH Corporation, uma provedora de hipotecas e serviços financeiros de leasing de veículos, informou hoje que acabou sem conclusão favorável um acordo de US$ 1,8 bilhão para a empresa ser vendida para a General Electric Capital Corp. e ao fundo de investimentos Blackstone Group, porque o Blackstone não levantou o dinheiro suficiente para aquisição até 31 de dezembro de 2007, prazo final para o negócio ser concluído. Em março do ano passado, a General Electric Capital, a unidade financeira da General Electric Co., e o fundo Blackstone concordaram em adquirir a PHH, sediada em Mount Laurel, New Jersey. A PHH Corp. também afirmou hoje que buscará obter uma compensação de US$ 50 milhões do Blackstone. "Eu estou desapontado que nós não tenhamos conseguido concluir as transações previstas no acordo de fusão," disse o dirigente da PHH, A. B. Krongard. "Os dirigentes discutirão e determinarão quais alternativas estratégicas serão exploradas pela empresa," disse Krongard. Procurados no feriado de ano-novo, os executivos da Blackstone não foram encontrados para comentar os fatos. A transação começou a cambalear em setembro do ano passado, quando o Blackstone informou que talvez faltassem US$ 750 milhões para concluir a aquisição, já em meio à crise do crédito imobiliário ''subprime'' nos EUA.