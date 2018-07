PIB argentino cresceu 9,6% em novembro de 2007 O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 9,6% em novembro de 2007, em relação ao mesmo mês do ano anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). Em relação a outubro, o crescimento do penúltimo mês do ano foi de 1,1%. Desta forma, o crescimento acumulado entre janeiro e novembro foi de 8,6%. A presidente Cristina Kirchner celebrou os índices durante uma cerimônia realizada na Casa Rosada, o palácio presidencial. "Esses números, junto com outros índices, mostram que o país está em crescimento, e indicam que o modelo econômico, político e cultural está certo."