PIB da China cresce 0,4% no segundo trimestre, abaixo da previsão

A economia da China cresceu 0,4% em relação ao ano anterior no segundo trimestre, refletindo o preço que os rigorosos bloqueios pela covid-19 de Pequim cobraram da atividade econômica. O resultado foi divulgado na manhã de sexta, 15, na China (noite de quinta no Brasil) e ficou abaixo da expansão de 0,9% esperada pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

A economia chinesa recuou 2,6% no período de abril a junho em relação ao primeiro trimestre, segundo dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). Ele marcou a primeira contração trimestral desde o primeiro trimestre de 2020, quando a economia chinesa foi paralisada pelos surtos iniciais de covid-19.

Os números também colocam a meta oficial de crescimento econômico da China de cerca de 5,5% este ano cada vez mais fora de alcance. No primeiro semestre do ano, o PIB da China cresceu 2,5% em relação ao ano anterior, disse o departamento de estatísticas.

*Com Dow Jones Newswires