PIB da Alemanha tomba 5% em 2020 em relação ao ano anterior, na maior queda desde 2009

Altamente afetado pela crise do novo coronavírus, o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha tombou 5% em 2020 em relação ao ano anterior, apontou nesta quinta-feira, 14, a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. Trata-se da maior queda desde 2009, quando a economia por lá encolheu 5,7%, na esteira da crise financeira mundial. Desde então, a Alemanha não registrava PIB negativo.

A leitura desta quinta veio praticamente em linha com a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam contração de 5,1% no PIB alemão do ano passado ante 2019.

Leia Também Países da Europa ampliam lockdown para tentar conter covid-19

Segundo comunicado da Destatis, a crise da covid-19 deixou "marcas claras"em quase todos os setores da economia da Alemanha. "A desaceleração econômica foi particularmente evidente nos setores de serviços. Alguns registraram quedas mais severas do que nunca. Um exemplo é o setor combinado de comércio, transporte e hospitalidade, cuja produção, ajustada pelo preço, foi 6,3% menor do que em 2019", aponta a instituição.

As contas públicas da Alemanha também foram afetadas pela pandemia. Adotando gastos expressivos para amortecer o impacto da crise sobre a população, o país registrou em 2020 o primeiro déficit fiscal desde 2011, de 158,2 bilhões de euros, de acordo com a Destatis.