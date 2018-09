PIB da Argentina recua 4,2% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina apresentou uma contração de 4,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país. Analistas consultados pela Trading Economics projetavam recuo de 5,3% no período. Em termos dessazonalizados, houve contração de 4,0% na passagem do primeiro trimestre para o período entre abril e junho.

De acordo com o Indec, o PIB apresenta uma forte desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando houve expansão de 3,9% em base anual. No acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2017, a economia argentina apresenta contração de 0,5%.