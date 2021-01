PIB da China cresce 2,3% em 2020, menor índice em 44 anos

A China foi uma das poucas economias do mundo que registrou crescimento positivo em 2020, apesar da pandemia (+ 2,3%). Ainda assim, este é o menor índice do país em 44 anos.

"A economia chinesa enfrentou uma situação grave e complexa tanto no país como no exterior, principalmente devido às enormes consequências da epidemia do novo coronavírus", reconheceu esta segunda-feira, 18, em entrevista coletiva Ning Jizhe, do Escritório Nacional de Estatística (BNS).

O valor oficial do Produto Interno Bruto (PIB) foi superior às previsões dos analistas consultados pela AFP (+ 2%). No entanto, a queda foi expressiva quando em comparação em relação a 2019, quando o crescimento chinês foi de 6,1%, e já era o menor nível em quase três décadas.

A China, primeiro país afetado pela epidemia de covid-19, sofreu uma queda histórica no crescimento no primeiro trimestre de 2020 (-6,8%), após as medidas de confinamento, que pesaram sobre a atividade. A melhoria progressiva das condições sanitárias a partir da primavera fez com que o PIB se recuperasse.

No último trimestre de 2020, o PIB foi de 6,5%, semelhante ao nível antes da pandemia, informou o Escritório Nacional de Estatísticas. Ao contrário da maioria dos países, que devem anunciar uma recessão, "a economia chinesa teve um histórico invejável na maior parte de 2020", disse o analista da Moody's, Xiao Chun Xu.

Por outro lado, a produção industrial chinesa atingiu o maior percentual de crescimento em 2020 em dezembro, com um aumento ano-a-ano de 7,3%. As vendas no varejo, principal indicador do consumo, desaceleraram, com crescimento de apenas 4,6% em dezembro, ante 5% no mês anterior.