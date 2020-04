PIB da China deve registrar no 1º trimestre a primeira queda em 40 anos, aponta estudo

O PIB da China deverá registrar no primeiro trimestre a sua primeira queda em quarenta anos, mostra o estudo “Perspectivas do Desenvolvimento Econômico Chinês pós-Covid-19 e impactos para a economia brasileira”, elaborado pela Inovasia Consulting.

“O que já se sabe sobre os efeitos do Covid-19 na economia chinesa é que o PIB chinês terá a primeira retração em 4 décadas no 1º trimestre de 2020 e, no ano, a meta de crescer 6% deve ser reduzida para 4,5%”, diz o relatório.

Ainda de acordo com o estudo, as empresas vivem em compasso de espera, aguardando a abertura do Congresso Chinês, quando medidas anticíclicas de apoio às médias empresas e estímulo ao consumo das famílias devem orientar a reação do setor privado.

Desafios

O estudo mostra ainda que grandes empresas do setor de turismo e entretenimento já anunciaram processos de recuperação judicial. A análise aponta que, sem política pública de incentivo à atividade econômica, as falências em 2020 devem superar números negativos registrados na crise do subprime em 2008.