PIB do 3º trimestre na zona do euro é revisado para 0,8% A agência de estatística da União Européia, o Eurostat, informou que a zona do euro (15 países europeus que compartilham a moeda) cresceu mais do que havia calculado anteriormente, graças aos investimentos corporativos mais fortes. A estimativa final do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre da região subiu para a taxa trimestral de 0,8%, acima do cálculo anterior de crescimento de 0,7%. Economistas previam que a taxa seria mantida inalterada. No ano, a taxa não foi revisada e veio em linha com as previsões, mostrando expansão de 2,7% nos três meses até setembro. As informações são da Dow Jones.