PIB do terceiro trimestre avança 0,6%, aponta IBGE

RIO - A economia brasileira seguiu seu caminho de recuperação, ainda que lenta, no terceiro trimestre do ano, quando o Produto Interno Bruto (PIB, valor de todos os bens e serviços produzidos em determinado período) avançou 0,6% em relação ao segundo trimestre do ano. Em relação ao terceiro trimestre de 2018, o PIB avançou 1,2%, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast (de 0,30% a 0,70%), mas acima da mediana, de 0,40%.

O consumo das famílias foi um dos motores do crescimento, com alta de 0,8% sobre o período de abril a junho e crescimento de 1,9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Segundo economistas, o consumo privado deverá seguir puxando a economia até o fim do ano, deixando para trás as estimativas mais pessimistas para o PIB de 2019.

Desde julho, as projeções de mercado para o crescimento econômico deste ano vêm sendo revistas para cima – após passarem de 2,57%, em janeiro, para 0,81%, conforme o Boletim Focus, do Banco Central (BC) – e, hoje, estão em torno de 1,0%.

A lenta recuperação do mercado de trabalho – que, mesmo com a geração de vagas puxada pelo setor informal e com o crescimento tímido da renda, garante alguma elevação no dinheiro total disponível para gastar –, a inflação comportada e os juros nas mínimas históricas dão suporte para o avanço no consumo, que recebeu ainda um anabolizante: a liberação de saques do FGTS.

Autorizados a partir de setembro, ou seja, ainda no terceiro trimestre, os saques de R$ 500 por conta do FGTS foram permitidos para todos os trabalhadores. Inicialmente, o cronograma proposto pelo governo federal distribuiria os saques entre o fim de 2019 e o início de 2020, mas a Caixa antecipou as datas, ampliando o valor total a ser liberado ainda este ano.

Em outubro, o Ministério da Economia estimava que a antecipação liberaria R$ 12 bilhões para impulsionar as vendas de Natal, valor que sobe para R$ 14,5 bilhões quando somado com o pagamento de R$ 2,5 bilhões do 13.º para os beneficiários do Bolsa Família.

Segundo a economista Silvia Matos, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), a lenta melhoria do mercado de trabalho e a expansão do crédito já permitiriam um aumento do consumo das famílias, mas a liberação do FGTS levará o crescimento do principal componente do PIB pelo lado da demanda ao ritmo médio de 1,0% por trimestre na segunda metade do ano.

“R$ 500 pode parecer pouco, mas, dado que a renda real vem crescendo pouco e que não houve reajuste real para o salário mínimo, os saques do FGTS são um ganho real”, afirma Silvia.

O Ibre/FGV projetava um crescimento de 1,3% no consumo das famílias no quarto trimestre, em relação ao trimestre imediatamente anterior, antes de conhecer os dados divulgados nesta terça, pelo IBGE.

O problema, segundo a pesquisadora do Ibre/FGV, é que esse ritmo de crescimento do consumo das famílias de 1,0% por trimestre, esperado para a média da segunda metade deste ano, tende a não se sustentar. A recuperação lenta do mercado de trabalho e a expansão do crédito, com juros baixos, deverão seguir impulsionando o consumo em 2020, mas a um ritmo próximo de 0,5% por trimestre.“Com o crescimento só pautado em consumo e serviços, fica difícil ter mais tração”, afirma a economista Andressa Durão, da corretora Icatu Vanguarda. Para ela, passados os efeitos pontuais da liberação do FGTS, fatores estruturais, como a queda do juro, devem começar a impulsionar a economia, mas o desemprego elevado e a renda contida devam seguir limitando um crescimento mais robusto.

Pelo lado da oferta, o consumo das famílias impulsionou o PIB de serviços, que avançou 0,4% na comparação com o segundo trimestre deste ano e 1% em relação ao terceiro trimestre de 2018. O comércio registrou alta de 1,1% ante o trimestre imediatamente anterior.

O PIB da indústria avançou 0,8% no terceiro trimestre em relação ao período imediatamente anterior, com variações divergentes entre os segmentos. A indústria da transformação encolheu 1%, enquanto a indústria extrativa avançou 12%, deixando para trás os efeitos negativos provocados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos minerais da Vale em Brumadinho (MG), ocorrido em janeiro. A indústria da construção cresceu 1,3% em relação ao segundo trimestre deste ano.

O crescimento da construção civil, puxado pelo setor imobiliário, se refletiu, pelo lado da demanda, no avanço de 2% da formação bruta de capital fixo (FBCF, conta dos investimentos no PIB) na passagem do segundo para o terceiro trimestre. Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, os investimentos cresceram em 2,9%.

“É o setor (a construção civil) que está realmente fazendo uma diferença. Temos bons números de lançamentos de novos imóveis, de início de novas construções, além das concessões que devem significar um impulso na infraestrutura”, diz o economista-chefe do Banco BRP, Nelson Rocha Augusto.

Ainda assim, Matos, pesquisadora do Ibre/FGV, acha que um cenário de atividade econômica crescendo puxada pelos investimentos ficará para 2021. Mesmo na construção, os investimentos estão mais localizados no segmento imobiliário de alto padrão e a alta recente do dólar pode inibir aportes em máquinas e equipamentos importados. / COLABORARAM THAÍS BARCELLOS E CÍCERO COTRIM