PIB dos EUA cresce 2,1% no 2º trimestre deste ano

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 2,1% no segundo trimestre, mostrou a primeira estimativa do indicador divulgada nesta sexta-feira, 26, pelo Departamento do Comércio.

Trata-se de uma desaceleração em relação ao avanço anualizado da economia americana de 3,1% registrado entre janeiro e março deste ano. O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) cresceu à taxa anualizada de 2,3%, uma aceleração significativa em relação à alta observada no primeiro trimestre, que foi revisada de 0,5% para 0,4%.

Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, subiu 1,8% entre abril e junho, também em ritmo superior ao dos três primeiros meses do ano, revisado de 1,2% para 1,1%.

Segundo o Departamento do Comércio, a desaceleração do PIB no segundo trimestre reflete impactos negativos de investimentos e exportações, que foram "parcialmente compensados" por acelerações no PCE e nos gastos do governo federal.