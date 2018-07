PIB subirá 4,8% mesmo sem crescer no 4º trimestre, diz IBGE

A gerente de contas trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis, disse que mesmo que ocorra um crescimento zero no Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre, ante igual período do ano passado, a taxa de 2008 ficará em 4,8%. Ela fez contas também projetando qual será a expansão necessária, no quarto trimestre, para que ocorra um crescimento igual ao apurado em 2007 (de 5,7%, segundo o dado revisado pelo instituto) e disse que será preciso uma expansão de 3,7% no último trimestre deste ano ante igual período do ano passado. Veja também: A medida do crescimento do País Crescimento do PIB passa dos 6% e bate recorde histórico BC decide juros em meio a dilema entre inflação e recessão Mercado prevê queda no PIB brasileiro já no 4º trimestre Dicionário da crise Ainda segundo Rebeca, para um crescimento anual de 6% em 2008, o PIB terá de crescer 4,9% no quarto trimestre. Ela não quis comentar os efeitos que a crise mundial poderá vir a ter nos resultados do quarto trimestre e disse que, no terceiro trimestre, não foi possível perceber nenhum impacto das turbulências internacionais sobre a economia brasileira.