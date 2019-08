PicPay abre 1100 vagas de emprego em São Paulo e Vitória

O aplicativo de pagamentos PicPay anunciou que abrirá 1100 postos de trabalho no Brasil nos próximos meses. Em São Paulo, são 400 vagas, sendo que 250 devem ser preenchidas até o final de 2019; já em Vitória são 700 oportunidades das quais 300 terão contratações até dezembro. Os processos seletivos são anunciados no site do PicPay e no LinkedIn da companhia.

A maior parte das vagas do PicPay será focada em tecnologia, nas áreas de infraestrutura e segurança: user experience (UX), design de produto, growth e data science. De acordo com Dárcio Stehling, diretor de Pessoas e Cultura da Picpay, a empresa possui hoje 120 vagas em aberto na área. “Nosso maior desafio é encontrar profissionais de tecnologia, em especial para posições de desenvolvedor, devido à escassez de pessoas qualificadas e à maior concorrência no mercado”.

Há oportunidades também nas áreas de relacionamento, compliance, recursos humanos, negócios e controladoria. Como a empresa valoriza a diversidade e o chamado fit cultural, ou seja, alinhamento de valores entre a companhia e os futuros colaboradores, algumas das áreas tem o processo seletivo realizado às cegas.

Já dentro da companhia, os funcionários podem se engajar em projetos como o PicPay do Amanhã, que ensina programação a adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa já recebeu mais de 40 alunos.

O aplicativo PicPay está passando por uma fase de reestruturação e busca alcançar no ano que vem 20 milhões de usuários, o dobro do que tem hoje. Um escritório acabou de ser inaugurado em São Paulo (SP), se somando à sede do app em Vitória (ES), criado em 2012. Atualmente, a fintech capixaba tem cerca de 10 milhões de usuários.