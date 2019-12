PicPay, da família Batista, avalia buscar sócio para carteira digital

O PicPay, carteira digital que pertence à família Batista, dona da JBS, avalia encontrar um investidor para seu negócio, apurou o Estado. O Bradesco está assessorando a companhia, que estuda qual a melhor estratégia para expandir negócio.

A PicPay, que é controlada pelo Banco Original, dos Batistas, também avalia fazer abertura de capital da empresa. Na mesa, há várias possibilidades em discussão. A entrada de um investidor poderá dar maior robustez ao grupo para uma futura abertura de capital. O martelo ainda não foi batido.

Com 13 milhões de contas, o PicPay é um aplicativo pioneiro em meios de pagamento pelo celular e um dos maiores no mercado de carteiras digitais no Brasil, onde foi o primeiro a oferecer pagamento QR Code.

Atualmente, o PicPay movimenta cerca de R$ 900 milhões por mês. A expectativa da companhia é alcançar R$ 2 bilhões de transações por mês. Um dos fatores que devem dar impulso para bater tal meta é a implementação do sistema de open banking no Brasil, previsto para o segundo semestre de 2020 e que permitirá o compartilhamento de informações dos clientes no setor financeiro.

Em nota, a assessoria da companhia informou que a empresa cresce 20% ao mês. “Esse setor tem despertado cada vez mais o interesse de investidores e do mercado e a companhia analisa permanentemente as diversas alternativas estratégicas para acelerar ainda mais seu crescimento.”

Procurado, o Bradesco confirmou que está assessorando o PicPay no negócio.