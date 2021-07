PicPay e SBT lançam edição especial do Show do Milhão

O PicPay traz de volta o Show do Milhão, um dos grandes sucessos da TV brasileira, junto com o SBT. Após 12 anos da última edição, o programa volta à grade da emissora com novo formato e apresentação de Celso Portiolli - antes o comando era de Silvio Santos. A estreia do Show do Milhão está prevista para 3 de setembro.

Para ter a chance de participar, as pessoas precisam baixar o PicPay. A partir do dia 5 de agosto, qualquer pagamento realizado no app acima de R$ 50, exceto transferências para o mesmo CPF e empréstimos entre pessoas, vai gerar um número. Os sorteios são quinzenais pela Caixa. Serão 48 participantes por sorteio - 12 para cada episódio semanal. Quem for sorteado ganhará R$ 1 mil, fará uma entrevista para participar do programa e terá todas as despesas pagas para ir a São Paulo.